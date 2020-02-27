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PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncu Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verdi.
7 saat önce
PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncu Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verdi. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:41 Kaynak: İHA
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