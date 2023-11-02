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Trabzonspor maçında takımın başında olacak mı? PFDK, İsmail Kartal hakkındaki kararını verdi - Son Dakika

Trabzonspor maçında takımın başında olacak mı? PFDK, İsmail Kartal hakkındaki kararını verdi

Son Güncelleme: 02.11.2023 20:12

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk edildiği disiplin kurulunda, herhangi bir disiplin ihlalinin oluşmadığı sonucuna vararak ceza verilmesine gerek olmadığını açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.

CEZA VERİLMEDİ

Kartal, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti. Ceza verilmeyen İsmail Kartal, Trabzonspor maçında takımın başında yer alacak.

İşte o açıklama;

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL hakkında, 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Trabzonspor maçında takımın başında olacak mı? PFDK, İsmail Kartal hakkındaki kararını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor maçında takımın başında olacak mı? PFDK, İsmail Kartal hakkındaki kararını verdi - Son Dakika
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