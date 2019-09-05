Son Dakika Haberleri: PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 3 maç...
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PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 3 maç...

1 saat önce

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi.

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 3 maç..., System.String[]

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fatih Terim, Ümit Davala, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:12 Kaynak: İHA
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PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi
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