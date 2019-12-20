PFDK, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. - Son Dakika Spor

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

6 saat önce

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi., System.String[]

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Jimmy Durmaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:56 Kaynak: İHA
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