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PFDK, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.
6 saat önce
PFDK, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:56 Kaynak: İHA
PFDK, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. - İSTANBUL
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