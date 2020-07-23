PFDK, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası...
PFDK, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 07:47 Kaynak: AA
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