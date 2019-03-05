Son Dakika Haberleri: Pfdk Kararları Açıklandı

Pfdk Kararları Açıklandı

1 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

Pfdk Kararları Açıklandı, System.String[]
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında kırmızı kart gören Elvis Manu, 2 maç ceza aldı. PFDK kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1- Hatayspor Kulübünün, 27.02.2019 tarihinde oynanan Hatayspor - Galatasaray A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada hatayspor Kulübünün, misafir takım tribününe kapasitesinin üzerinde seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2- Akhisarspor Kulübü sporcusu Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu'nun, 28.02.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş. - Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 5.200.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 3- Ümraniyespor Kulübünün, 26.02.2019 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Trabzonspor A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 4- Trabzonspor A.Ş.'nin, 26.02.2019 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Trabzonspor A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Trabzonspor A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:26 Kaynak: İHA

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