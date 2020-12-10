Çağdaş Atan 2 maç ceza aldı - Son Dakika

Çağdaş Atan 2 maç ceza aldı

10.12.2020 17:31
Çağdaş Atan 2 maç ceza aldı, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç ceza verdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin ise ihtar cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şöyle:

"Aytemiz Alanyaspor Kulübü Antrenörü Çağdaş Atan'ın, 05.12.2020 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor Antrenörü Smit Vlado'nun, 06.12.2020 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Denizlispor Kulübünün, 06.12.2020 tarihinde oynanan Denizlispor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Denizlispor Kulübü idarecisi Kaan Şanlıkan'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b ile 11. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü görevlisi Mustafa Yakı'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe görevlisi Emre Belözoğlu'nun, 06.12.2020 tarihinde oynanan Denizlispor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği protokol tribününe girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Selçuk Şahin'in, akredite edilmediği protokol tribününe girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa sporcusu Florent Hadergjonaj'ın, 04.12.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe Kulübü kaleci antrenörü Bekir Arpacı'nın, 05.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe - Kayserispor Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe görevlisi İlhan Şahin'in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın, 05.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe - Kayserispor Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 850 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü başkanı Berna Gözbaşı'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Tokgöz'ün, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Tuzlaspor'un, 04.12.2020 tarihinde oynanan Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig müsabakasında, ateş ölçüm cihazının hazır bulundurulmaması ve ateş ölçümü için sağlık görevlisinin görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Menemenspor Kulübünün, 05.12.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, misafir takım soyunma odalarında sıcak suyun akmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Bandırmaspor Kulübü hakkında, 05.12.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Giresunspor Kulübü Antrenörü Hakan Keleş'in, 05.12.2020 tarihinde oynanan Giresunspor - Eskişehirspor SPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat hakkında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, (oy çokluğu)

Eskişehirspor Kulübü sporcusu Tolga Yakut'un, 08.12.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Tuzlaspor sporcusu Erdem Özgenç'in, 08.12.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor sporcusu Ahmet Yazar'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar veriliştir." - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan, Para Cezası, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çağdaş Atan 2 maç ceza aldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kadın, 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Boğazını falçatayla kesip tecavüz etmeye kalkışmıştı! Rabia'nın hayatını karartan zanlıya 53 yıl hapis cezası Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı
Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor         
17:46
Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti         
17:18
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan da Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan da Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi         
16:53
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı         
16:48
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 17:53:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çağdaş Atan 2 maç ceza aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei