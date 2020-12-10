Çağdaş Atan 2 maç ceza aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç ceza verdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin ise ihtar cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şöyle:

"Aytemiz Alanyaspor Kulübü Antrenörü Çağdaş Atan'ın, 05.12.2020 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor Antrenörü Smit Vlado'nun, 06.12.2020 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Denizlispor Kulübünün, 06.12.2020 tarihinde oynanan Denizlispor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Denizlispor Kulübü idarecisi Kaan Şanlıkan'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b ile 11. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Denizlispor Kulübü görevlisi Mustafa Yakı'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe görevlisi Emre Belözoğlu'nun, 06.12.2020 tarihinde oynanan Denizlispor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği protokol tribününe girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Selçuk Şahin'in, akredite edilmediği protokol tribününe girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa sporcusu Florent Hadergjonaj'ın, 04.12.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe Kulübü kaleci antrenörü Bekir Arpacı'nın, 05.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe - Kayserispor Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe görevlisi İlhan Şahin'in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın, 05.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe - Kayserispor Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 850 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü başkanı Berna Gözbaşı'nın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Tokgöz'ün, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Tuzlaspor'un, 04.12.2020 tarihinde oynanan Tuzlaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig müsabakasında, ateş ölçüm cihazının hazır bulundurulmaması ve ateş ölçümü için sağlık görevlisinin görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Menemenspor Kulübünün, 05.12.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, misafir takım soyunma odalarında sıcak suyun akmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Bandırmaspor Kulübü hakkında, 05.12.2020 tarihinde oynanan Menemenspor - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesinde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Giresunspor Kulübü Antrenörü Hakan Keleş'in, 05.12.2020 tarihinde oynanan Giresunspor - Eskişehirspor SPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat hakkında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, (oy çokluğu)

Eskişehirspor Kulübü sporcusu Tolga Yakut'un, 08.12.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Tuzlaspor sporcusu Erdem Özgenç'in, 08.12.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor sporcusu Ahmet Yazar'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar veriliştir." - İSTANBUL