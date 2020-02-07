PFDK, ligden çekilme kararı alan Cizrespor'a ceza yağdırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK, ligden çekilme kararı alan Cizrespor'a ceza yağdırdı - Son Dakika Spor

PFDK, ligden çekilme kararı alan Cizrespor'a ceza yağdırdı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüp başkanı tarafından ligden çekilen Cizrespor'a, Ağrı 1970 Spor maçındaki olaylar nedeni ile ceza yağdırdı.

PFDK, ligden çekilme kararı alan Cizrespor'a ceza yağdırdı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüp başkanı tarafından ligden çekilen Cizrespor'a, Ağrı 1970 Spor maçındaki olaylar nedeni ile ceza yağdırdı. PFDK, Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç ve kulüp idarecisi Şenol Algan 4 ay hak mahrumiyeti ve kendi sahasında oynayacağı 2 resmi müsabakada seyircisiz oynama cezası verdi.


PFDK, 2 Şubat'ta oynanan Cizrespor-Ağrı 1970 Spor müsabakasında çıkan olaylar nedeni ile Cizrespor'a ceza yağdırdı. PFDK'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Cizrespor Kulübünün 2 Şubat'ta oynanan Cizrespor-Ağrı 1970 Spor TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübünün akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübü Başkanı Maruf Sefinç'in, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 111 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübü idarecisi Şenol Alğan'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği halde hakem soyunma odası koridorlarında yer alması ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 120 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübü kaleci antrenörü İbrahim Halil Akkuş'un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübü sporcusu Umut Dilek'in, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Cizrespor Kulübü sporcusu Umut Dilek'in, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle yapılan sevk yönünden dosyanın incelenmesinin devamına, karar verilmiştir." - ŞIRNAK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Cizrespor, Ağrı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığspor, 6.8'lik deprem sonrasında resmen TFF 2. Lig'den çekildi
Meclis üyesinden 'çocuklarım aç' diyerek kendini yakan Adem Yarıcı için tepki çeken yorum Ryan Babel'den Galatasaray itirafı: Orada zorlu bir dönem geçirdim Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı

Son Dakika Haberleri
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 01:22:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK, ligden çekilme kararı alan Cizrespor'a ceza yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]