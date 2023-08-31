PFDK, rakibini ısıran Fofana'ya 3 maçtan men ve 11 bin 700 TL para cezası verdi - Son Dakika

PFDK, rakibini ısıran Fofana'ya 3 maçtan men ve 11 bin 700 TL para cezası verdi

PFDK, rakibini ısıran Fofana\'ya 3 maçtan men ve 11 bin 700 TL para cezası verdi
Son Güncelleme: 31.08.2023 18:13

Kocaelispor ile Altay arasında oynanan maçta rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran Kocaelisporlu İbrahima Breze Fofana'ya 3 maçtan men ve 11 bin 700 TL para cezası verildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile Altay arasında oynanan maçta rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran İbrahima Breze Fofana'nın cezası belli oldu.

3 MAÇTAN MEN VE PARA CEZASI VERİLDİ

PFDK, Kocaelispor forması giyen İbrahima Breze Fofana'nın cezasını açıkladı. Kurul, Altay ile oynanan maçta rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran Fofana'ya 3 maç men ve 11 bin 700 TL para cezası verdi.

PFDK, Rakibini ısıran Fofana'ya 3 maçtan men ve 11 Bin 700 TL para cezası verdi

İşte o açıklama;

"KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİMA BREZE FOFANA 'nın, 27.08.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ALTAY Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 11.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

PFDK, Rakibini ısıran Fofana'ya 3 maçtan men ve 11 Bin 700 TL para cezası verdi

Altay, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk PFDK, rakibini ısıran Fofana'ya 3 maçtan men ve 11 bin 700 TL para cezası verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PFDK, rakibini ısıran Fofana'ya 3 maçtan men ve 11 bin 700 TL para cezası verdi - Son Dakika
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