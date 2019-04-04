Pfdk Sevkleri
16 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor Baltok'un kalecisi Andrija Vukovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor
Baltok'un kalecisi Andrija Vukovic
'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK
) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, ligin 27. haftasında Giresunspor
ile oynanan maçta kırmızı kart gören Vukovic'in hakareti nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
Spor Toto 1. Lig ekipleri Abalı Denizlispor
saha olayları, Altay
'ın da saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:13 Kaynak: AA
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