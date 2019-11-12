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PFDK sevkleri

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli Mauricio Isla, Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak ve Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli Mauricio Isla, Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak ve Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında takımlarının oynadığı maçlarda kırmızı kart gören Isla, Abdulkadir Parmak ve Junior Fernandes'in tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor kulüplerinin yanı sıra, Trabzonspor idarecileri Mehmet Yiğit Alp ile Sertaç Güven ve Çaykur Rizespor antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın da çeşitli nedenlerle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:02 Kaynak: AA
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Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
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