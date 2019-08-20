Son Dakika Haberleri: PFDK sevkleri açıklandı
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PFDK sevkleri açıklandı

1 saat önce

Denizlispor, Galatasaray, Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü ve Başakşehir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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Denizlispor, Galatasaray, Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü ve Başakşehir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:
Yukatel Denizlispor Kulübü'nün 16.08.2019 tarihinde oynanan Yukatel Denizlispor-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'usulsüz seyirci alınması' ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Galatasaray Kulübü'nün 16.08.2019 tarihinde oynanan Yukatel Denizlispor-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün 17.08.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün 17.08.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MKE Ankaragücü Kulübü'nün 18.08.2019 tarihinde oynanan Konyaspor-MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Medipol Başakşehir Kulübü'nün 18.08.2019 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 7/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
(İHA)
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Denizlispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
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