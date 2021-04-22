PFDK, Süper Lig'den iki kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Helenex Yeni Malatyaspor'a 100 bin, Çaykur Rizespor'a ise 65 bin lira para cezası vermeyi kararlaştırdı.

Çaykur Rizespor antrenörü Toprak Kırtoğlu, Demir Grup Sivasspor antrenörleri Bülent Albayrak ve Mustafa Cengiz Birgen'e ise 900'er lira para cezası verildi.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 113 bin, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Yılport Samsunspor'a 12'şer bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

PFDK, Ankara Keçiörengücü antrenörü İlker Püren'e bir maç men ve 6 bin 500 lira, Akhisarspor görevlisi Serhat Özbey'e 36 gün hak mahrumiyeti ve Ankaraspor antrenörü Ahmet Özdemir'e de 6 bin 500 lira para cezası verilmesi yönünde karar aldı.