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PFDK, Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.
6 saat önce
PFDK, Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:36 Kaynak: AA
PFDK, Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.
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