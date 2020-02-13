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PFDK, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.
6 saat önce
PFDK, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
PFDK, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi. - İSTANBUL
Son Dakika Hırsızlar, Daniel Alves'in arabasını otoparktan çaldı Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi Trabzosnpor, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya itiraz edecek