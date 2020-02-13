PFDK, Trabzonsporlu futbolcu Sörloth'a 2 maç men cezası verdi - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK, Trabzonsporlu futbolcu Sörloth'a 2 maç men cezası verdi - Son Dakika Spor

PFDK, Trabzonsporlu futbolcu Sörloth'a 2 maç men cezası verdi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.

PFDK, Trabzonsporlu futbolcu Sörloth'a 2 maç men cezası verdi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takımın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Sörloth'a, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan çeyrek final rövanş müsabakasında forma giyemeyen Sörloth, ayrıca Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'tan TFF'nin kararı sonrası çok sert açıklama: Yöneticiler kirli düzenin kurallarına biat etmiştir
PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi Trabzosnpor, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya itiraz edecek Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çağrı: Karar tekrar gözden geçirilsin

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:34:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK, Trabzonsporlu futbolcu Sörloth'a 2 maç men cezası verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]