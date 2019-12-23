PFDK, Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı... - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK, Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı... - Son Dakika Spor

PFDK, Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı...

6 saat önce

PFDK, Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

PFDK, Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı..., System.String[]

PFDK, Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men cezası verdi. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gökhan Çıra, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenomen Selin Ciğerci, mini elbisesiyle kalça dansı yaptı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı! FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yendi

Son Dakika Haberleri
22:40 Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Türkspor Dortmund'a video mesaj gönderdi - Son Dakika Spor
22:24 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
22:12 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-5 - Son Dakika Spor
22:11 İstanbul'da Warriors of Turan rüzgarı esti - Son Dakika Spor
22:11 Giresunspor - Altınordu maçının ardından - Son Dakika Spor
22:03 Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika Spor
21:57 Alanyaspor, Denizlispor'a gol yağdırdı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:42:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK, Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]