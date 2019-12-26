PFDK'ya sevk edilen Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim ceza almadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PFDK'ya sevk edilen Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim ceza almadı - Son Dakika

PFDK'ya sevk edilen Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim ceza almadı

6 saat önce

PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ceza almadı.

PFDK'ya sevk edilen Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim ceza almadı, System.String[]

PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ceza almadı.

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Fatih Terim, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
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