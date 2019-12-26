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PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim...
6 saat önce
PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ceza almadı. Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:11 Kaynak: İHA
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