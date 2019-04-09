Pfdk, Yeni Malatyaspor Maçında Kırmızı Kart Gören Galatasaraylı Oyuncu Luyindama'ya 2 Maç Ceza...
1 saat önce
PFDK, Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Luyindama'ya 2 maç ceza verdi.
PFDK
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
, Yeni Malatyaspor
maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Luyindama'ya 2 maç ceza verdi. - İSTANBUL
İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde
PFDK, Galatasaraylı Luyindama'ya 2 Maç Men Cezası Verdi
Mehmet Ekici, Tedbirli Olarak PFDK'ya Sevk Edildi
2. Lig Ekibi Zaragoza, Soldado'nun Peşinde