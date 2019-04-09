Son Dakika Haberleri: Pfdk, Yeni Malatyaspor Maçında Kırmızı Kart Gören Galatasaraylı Oyuncu Luyindama'ya 2 Maç Ceza...

Pfdk, Yeni Malatyaspor Maçında Kırmızı Kart Gören Galatasaraylı Oyuncu Luyindama'ya 2 Maç Ceza...

1 saat önce

PFDK, Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Luyindama'ya 2 maç ceza verdi.

Pfdk, Yeni Malatyaspor Maçında Kırmızı Kart Gören Galatasaraylı Oyuncu Luyindama'ya 2 Maç Ceza..., System.String[]
PFDK, Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Luyindama'ya 2 maç ceza verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
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