PFDK, Yeni Malatyaspor oyuncusu Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK, Yeni Malatyaspor oyuncusu Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi - Son Dakika Spor

PFDK, Yeni Malatyaspor oyuncusu Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor oyuncusu Teenage Lingani Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi.

PFDK, Yeni Malatyaspor oyuncusu Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor oyuncusu Teenage Lingani Hadebe'ye 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Hadebe, 3 maç men cezası aldı.

PFDK, Fraport TAV Antalyaspor'un 150, Hes Kablo Kayserispor'un 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a 55, Altay'a 12, Eskişehirspor'a 18 bin lira para cezası verildi.

Bursasporlu futbolcu Abdullahi Shehu 2 maç men, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mesut Mestan ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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