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Pfizer-BioNTech 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı acil kullanım başvurusunu erteledi - Son Dakika

Pfizer-BioNTech 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı acil kullanım başvurusunu erteledi

12.02.2022 13:05
Pfizer-BioNTech 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı acil kullanım başvurusunu erteledi

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) yaptıkları acil kullanım onayı başvurusunu erteledi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) yaptıkları acil kullanım onayı başvurusunu erteledi.

CNBC'nin haberine göre, ABD'li ilaç şirketi Pfizer, yaptığı açıklamada, 5 yaşından küçüklere ait 3 doz Kovid-19 aşısı denemelerinin ilk sonuçları FDA'ya ulaştırılıncaya kadar başvurunun dondurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, başvurunun tamamlanması için çocuklara yönelik 3 doz Kovid-19 aşısı denemelerinin ilk sonuçlarının bekleneceği ve iki şirketin de aşıların bu yaş grubunda yüksek seviyede koruma sağladığına inandığını kaydetti.

FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, son dönemde ciddi artış görülen Omicron vakaları nedeniyle gençler ve çocuklarda artan hastaneye yatışlar nedeniyle tüm olasılıkları gözden geçirmek için Pfizer ve BioNTech'ten çocuklara yapılan 3 doz aşılama verilerinin kendileriyle paylaşılması talebinde bulunduklarını belirtti.

Beş yaş altı çocuklarda Kovid-19 aşısı kullanımında ilk etapta 2 doz aşılamaların yeterli olup olmadığını değerlendirmek istediklerini vurgulayan Marks, kendilerine ulaşan yeni verilerin ardından 3 doz aşı sonuçlarını da görmek istediklerini ifade etti.

FDA'nın başvuruyu 15 Şubat'ta görüşmesi bekleniyordu.

Pfizer ve BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için FDA'ya acil kullanım onayı başvurusu yapmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pfizer-BioNTech 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı acil kullanım başvurusunu erteledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pfizer-BioNTech 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı acil kullanım başvurusunu erteledi - Son Dakika
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