Pfizer/BioNTech aşıları AB ülkelerine dağıtılıyor - Son Dakika

Pfizer/BioNTech aşıları AB ülkelerine dağıtılıyor

24.12.2020 13:09
Pfizer/BioNTech aşıları AB ülkelerine dağıtılıyor, System.String[]

BioNTech ile Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) tavsiyesiyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun onay verdiği aşılar, AB üyesi ülkelere dağıtılıyor.

BioNTech ile Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) tavsiyesiyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun onay verdiği aşılar, AB üyesi ülkelere dağıtılıyor.

AB Komisyonu, aşıların dağıtım sürecinin başlamasıyla, süreç hakkında bilgilendirici videolar yayınladı. Buna göre, dondurucularda tutulan aşılar, buradan büyük taşıma kutularına aktarılıyor. Isı yalıtımlı kutularla dondurucudan nakliye bölümüne getirilen aşılar, nakliyede kullanılacak kutulara alınıyor ve -70 derecelik ısının korunması için kuru buzla dolduruluyor.

Ardından paketlenen kutular, kamyonlarla gidecekleri adreslere doğru yola çıkıyor. Aşıların nakliyesinde kara ve hava yolu kullanılıyor.

AB ülkelerinin hepsinin aynı anda aşılara erişiminin tamamlanması, aşılama kampanyalarının ise 27 Aralık'ta başlaması planlanıyor. Her ülke, öncelikle aşılanacak kişilerin belirlenmesi gibi, kendi aşı stratejisini kendisi hazırlıyor.

AB Komisyonu, aşı geliştiren veya geliştirme aşamasında olan bazı şirketlerle tüm üye ülkeler adına anlaşmalar yaptı ve bugüne kadar 6 şirketle toplam 2 milyor doz aşı satın almak için sözleşme imzaladı.

AB, AstraZeneca'dan 400 milyon, Sanofi-GSK'den 300 milyon, Johnson and Johnson'dan 400 milyon, Pfizer ve BioNTech'ten 300 milyon, CureVac'tan 405 milyon, Moderna'dan 160 milyon doz aşı alabilecek.

Novavax ile de 200 milyon doz için sözleşme aşamasına gelindi. Bu sözleşmenin de imzalanmasıyla AB'nin alabileceği doz miktarı 2,2 milyara yaklaşacak.

Ancak şu ana kadar sadece Pfizer/BioNTech'in ürettiği aşı, AB'de onaylandı ve dağıtılıyor. Aşıların üretim kapasitesi sınırlı olduğu için, AB ülkelerine nüfuslarına görü sınırlı miktarda doz gönderiliyor. AB, ilk aşamada hangi ülkeye ne kadar aşı gönderileceğini açıklamıyor. Ancak ilk aşamada miktarların oldukça düşük kalacağı, örneğin nüfusu az olan Baltık ülkeleri gibi üyelere birkaç bin doz gönderileceği belirtiliyor. Üretim arttıkça aşı dağıtımlarının devam edeceği ifade ediliyor.

EMA'nın şu anda Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın aşısının onayı için değerlendirme süreci de devam ediyor. EMA'nın, Moderna aşısı hakkındaki kararını, 6 Ocak'ta vermesi bekleniyor.

Avrupa Birliği, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pfizer/BioNTech aşıları AB ülkelerine dağıtılıyor - Son Dakika


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