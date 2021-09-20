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Pfizer-BioNTech: Aşımız 5-11 yaş grubunda güvenli ve etkin koruma sağlıyor - Son Dakika
BBC

Pfizer-BioNTech: Aşımız 5-11 yaş grubunda güvenli ve etkin koruma sağlıyor

20.09.2021 15:20
Pfizer-BioNTech: Aşımız 5-11 yaş grubunda güvenli ve etkin koruma sağlıyor, System.String[]

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'in yaptığı ortak açıklamaya göre, yapılan son deneyler şirketin geliştirdiği Covid aşısının 5-11 yaş grubunda güvenli olduğu ve güçlü bir koruma sağladığını gösterdi.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, geliştirdikleri Covid aşısının 5-11 yaş grubundaki çocuklarda güçlü bir koruma sağladığını açıkladı.

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, yapılan deneylerde bu yaş grubunda aşının "güvenli" olduğu ve çocukların aşıyı "iyi tolore ettiğinin" tespit edildiği belirtildi.

Şirket, aşının bu yaş grubundaki çocuklarda tam onayı için en kısa sürede yetkili kurumlara başvuracaklarını duyurdu.

Aşının uygulanacak dozun miktarı 12 yaş ve üzerine göre daha az olacak.

mRNA kullanan Pfizer ve Moderna aşıları günümüzde pek çok ülkede 12 yaşından büyüklere uygulanıyor.

Pfizer'in 12 yaş altı çocuklara Covid aşısıyla ilgili araştırması ise, bu alanda bir ilk.

Öte yandan Moderna'nın 6-11 yaş aralığındaki çocuklar için yaptığı klinik çalışmalar da devam ediyor.

Bilim insanları, Covid virüsüne yakalanan çocuklarda ağır hastalık geçirme ve yoğun bakıma kaldırılma riskinin yetişkinlere göre çok daha az olduğuna dikkat çekiyor.

Ancak bazı ülkeler, yüz yüze eğitime geri dönülen okulların da açılmasıyla çocuklar için aşı konusunu yoğun bir biçimde tartışmaya başladı.

Delta varyantının yayılmasıyla çocuklar arasında daha ciddi vakaların artacağına dair kaygılar da arttı.

Mayıs ayında Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 12-15 yaş arasındakilere Pfizer-BioNTech aşısı yapılmasına onay vermiş, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde farklı hızlarda aşılama başlamıştı.

Delta varyantı uyarısı

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Delta varyantının giderek yayılması ve çocuklar için de tehlike oluşturmasını" gerekçe göstererek, geliştirdikleri aşının yarattığı bağışıklığı "bu daha genç nüfusa da yaymayı" istediklerini belirtti.

Albert Bourla, "Yapılan deneylerin sonuçları 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için aşımızı onaylatmak adına güçlü bir zemin sunuyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer kurumlara aciliyetle başvurumuzu yapmayı planlıyoruz" dedi.

Bourla, Temmuz ayından bu yana çocuklarda görülen Covid vakalarının ABD'de yaklaşık yüzde 240 arttığı uyarısında bulundu.

Pfizer deneyler için bu yaş aralığındaki gruba 10 mikrogramlık, daha büyük yaş gruplarına da 30 mikrogramlık iki doz aşı uyguladı. İki ayrı doz 21 gün ara ile uygulandı.

Şirketin açıklamasına göre 10 mikrogramlık dozun güvenli, etkin ve tolere edilebilir olup olmadığı incelendi.

Açıklamada aşı sonrası çocuklarda en sık görülen yan etkilerin aşının uygulandığı yerlerde ağrı ve şişme ile baş ağrısı, üşüme hissi ve ateş olduğu ifade edildi.

Pfizer ve BioNTech 6 ay ila 2 yaş grubu ile 2 ila 5 yaş grubu üzerinde de benzer klinik deneyler yürütüyor.

Pfizer-BioNTech: Aşımız 5-11 yaş grubunda güvenli ve etkin koruma sağlıyor
Pfizer-BioNTech: Aşımız 5-11 yaş grubunda güvenli ve etkin koruma sağlıyor

COVIRAN Bereket, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Pfizer, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pfizer-BioNTech: Aşımız 5-11 yaş grubunda güvenli ve etkin koruma sağlıyor - Son Dakika Dünya

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