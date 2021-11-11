NUR Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısının ilk partisi Kazakistan'ın Almatı şehrine ulaştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplam 4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı satın alındı.

Bunun yaklaşık 380 bin dozdan oluşan ilk partisi ise Almatı Havalimanı'nda teslim alındı. Böylece Pfizer/BioNTech aşısı, Orta Asya'da ilk kez Kazakistan'da uygulanacak.

Söz konusu aşıyla ülkede ilk aşamada sadece 12 yaş üstü çocuklar ve hamile kadınlar aşılanacak.