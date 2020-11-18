Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri korona virüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı - Son Dakika

Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri korona virüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı

18.11.2020 16:22
Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri korona virüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı, System.String[]

ABD merkezli ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile birlikte yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının üzerindeki son sonuçları açıklayarak, aşının yüzde 95 etkili olduğunu gösterdiğini söyledi.

ABD merkezli ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile birlikte yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının üzerindeki son sonuçları açıklayarak, aşının yüzde 95 etkili olduğunu gösterdiğini söyledi.

ABD merkezli ilaç firması Pfizer, bugün yaptığı açıklamada korona virüse karşı geliştirdikleri aşının Faz 3 denemesinin son sonuçlarına göre yaşlılarda bile virüsü önlemede yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Denemeye katılan gönüllüler arasında 170 korona virüs vakası bulunduğu ifade edildi. Bunlardan 162'sinin plasebo veya sade salin aşısı olduğu, 8 vakanın ise gerçek aşıyı aldığı belirtildi. Elde edilen verilere göre; Pfizer, sonucun yüzde 95'lik bir etkinliğe ulaştığını açıkladı.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech yaptıkları ortak açıklamada, "Aşının etkisi; yaş, ırk ve etnik köken demografikleri arasında tutarlıydı. 65 yaşın üzerindekilerde gözlenen etkinlik oranı yüzde 94'ün üzerindeydi" ifadelerine yer verdi. Sonuçları ve yan etkileri bağımsız bir grubun izlediğini belirten şirketler, "Veri İzleme Komitesi bugüne kadar aşıyla ilgili herhangi bir ciddi güvenlik endişesi bildirmedi" dedi. Yapılan açıklamada ayrıca, aşılama sonrası yaşlılarda daha az ve daha hafif yan etkiler görüldüğü de belirtildi.

Pfizer ve BioNTech, "1. veya 2. dozdan sonra sıklıkta yüzde 2'ye eşit veya daha fazla olan tek Derece 3 (şiddetli) olumsuz olay, 2. dozun ardından yüzde 3.7' de yorgunluktu" dedi.

ACİL KULLANIM İZNİNE BAŞVURULACAK

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, günler içinde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne Acil Kullanım İzni için başvuruda bulunulacağını aktardı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, "Bu veriler aynı zamanda dünya genelindeki diğer düzenleyici kurumlara da sunulacak" denildi. ABD'li ilaç şirketi verileri akademik hakemli dergide de yayınlamayı planlıyor.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, "Küresel katılımcıların yaklaşık yüzde 42'si ve ABD'li katılımcıların yüzde 30'unun ırksal ve etnik açıdan farklı geçmişlere sahipti ve küresel katılımcıların yüzde 41'i ve ABD'li katılımcıların yüzde 45'i 56-85 yaşında" ifadelerini kullandı.

Pfizer, korona virüs aşısına ilişkin ilk test sonuçlarında aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda hastalığı engellediğini duyurmuştu. Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısının üçüncü faz klinik denemelerine

27 Temmuz'da başlanmıştı. Pfizer, kayıtlı 43 bin 661 gönüllünün 41 bin 135'inin ikinci bir aşı veya plasebo dozu aldığını bildirmişti.

Öte yandan ABD merkezli Moderna şirketi de korona virüs aşısına ilişkin test sonuçlarını açıklamıştı. Açıklamada, Moderna'nın geliştirdiği korona virüsü aşısının yaklaşık yüzde 95 oranında koruma sağlandığı açıklanmıştı.

Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri korona virüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri korona virüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı - Son Dakika


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