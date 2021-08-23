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Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ABD'den tam onay geldi - Son Dakika

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ABD'den tam onay geldi

23.08.2021 17:05

ABD, Türk mucitler Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından geliştirilen Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısına tam onayını verdi. Böylece Pfizer/BioNTech aşısı dünyada koronavirüse karşı tam onay alan ilk aşı unvanını aldı.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına tam onay verdiğini duyurdu.

TAM ONAYLANAN İLK AŞI OLDU

ABD ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech, acil kullanım onayı aldığı Kovid-19 aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmak üzere tam onayı için mayıs ayında FDA'ya başvuruda bulundu. FDA'ın Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığı'nın ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor. Pfizer/BioNTech aşısı dünyada koronavirüse karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLMİŞTİ

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de pandemi ile mücadele için FDA tarafından "acil kullanım onayı" verilmişti.

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ABD'den tam onay geldi

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Son Dakika Dünya Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ABD'den tam onay geldi - Son Dakika Dünya


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