Pfizer Covid-19 aşısı için Japonya'dan onay istedi - Son Dakika

Pfizer Covid-19 aşısı için Japonya'dan onay istedi

18.12.2020 10:12
Pfizer Covid-19 aşısı için Japonya'dan onay istedi, System.String[]

ABD'li ilaç devi Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech, geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

ABD'li ilaç devi Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech, geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Covid-19 salgınına karşı umut olarak görülen aşı çalışmaları dünya genelinde birçok ülkede sürerken, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech birlikte geliştirdiği aşının kullanım onayı için Japonya'da harekete geçti. Bugün Japonya Sağlık Bakanlığı'na başvuru yaptığı bildirilen Pfizer, böylece ülkede aşı kullanım onayına başvuran ilk ilaç üreticisi oldu. Japonya ile daha önce 60 milyon kişiye yapılacak 120 milyon dozluk aşının temini konusunda masaya oturan Pfizer'in kullanım iznini alması halinde ülkede aşılamanın Mart ayı itibariyle başlayabileceği ifade ediliyor. Pfizer-BioNTech aşısının biner dozluk gruplar halinde teslim edileceği öngörülürken, eksi 75 santigrat derecede saklanma ve 10 gün içinde uygulanma zorunluluğu ise süreci zorlaştırabilecek unsurlar olarak görülüyor.

ABD VE İNGİLTERE BAŞLADI

ABD ve İngiltere, Pfizer ve Alman ortağı BioNTec tarafından ortaklaşa geliştirilen korona virüs aşısını uygulamaya başlamış, söz konusu gelişmeler dünya kamuoyunda aşıya dair umutları artırmıştı. Ancak yerel ABD makamlarının Çarşamba günü Alaska'daki bir sağlık çalışanının aşıya ciddi bir alerjik reaksiyon gösterdiğini açıklamasının ardından güvenlik endişeleri yeniden gündeme gelmiş, daha sonra İngiltere'de iki sağlık çalışanında da benzer alerjik reaksiyonlar görüldüğü ifade edilmişti.

Burak Ersoy/İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Japonya, Pfizer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pfizer Covid-19 aşısı için Japonya'dan onay istedi - Son Dakika


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