Son Dakika Haberleri: Pfizer Fransız Gen Tedavisi Şirketin Yüzde 15 Hisse Satın Aldı

Pfizer Fransız Gen Tedavisi Şirketin Yüzde 15 Hisse Satın Aldı

2 saat önce

– ABD merkezli eczacılık şirketi Pfizer, Fransa merkezli gen tedavisi biyoteknik şirketi Vivet Therapeutics'den yüzde 15 hisse satın aldı.

Pfizer Fransız Gen Tedavisi Şirketin Yüzde 15 Hisse Satın Aldı, System.String[]
ABD merkezli eczacılık şirketi Pfizer, Fransa merkezli gen tedavisi biyoteknik şirketi Vivet Therapeutics'den yüzde 15 hisse satın aldı.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre Pfizer, söz konusu hisseler karşılığında peşin 51 milyon dolar ödeme yaparken, Vivet Therapeutics'in tamamını satın alma seçeneğini de elde etti. Pfizer'in söz konusu satın alımı, Vivet Therapeutics'in Wilson hastalığına ilişkin deneysel tedavilerinden gelecek klinik verilerinin ardından değerlendireceği belirtildi.

Pfizer hisseleri gelişmelerin ardından açılış öncesi yüzde 0.45 değer kazandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:58 Kaynak: DHA

Ekonomi
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