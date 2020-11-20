Pfizer ile BioNTech'e ait Kovid-19 aşısı Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandı - Son Dakika

Pfizer ile BioNTech'e ait Kovid-19 aşısı Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandı

20.11.2020 17:11
Pfizer ile BioNTech'e ait Kovid-19 aşısı Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandı, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Amerikan ilaç firması Pfizer'in Türk bilim insanı Prof. Dr.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Amerikan ilaç firması Pfizer'in Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandığını bildirdi.

SAÜ'nün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla hız kazanan aşı çalışmalarında 3'üncü aşamaya gelindiği, Pfizer ve BioNTech firmasına ait aşı çalışmalarının pek çok ülkede denenmeye başladığı anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dekan Karabay, iki firmaya ait aşının Sakarya'da birçoğu profesör olan sağlık çalışanlarına ve istekli vatandaşlara uygulandığını belirterek, "Aşı, 40 gönüllü üzerinde uygulandı. Pfizer-BioNTech firmasına ait aşıda tatmin edici sonuçlara ulaşıldı. Aşı uygulanan gönüllüler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon servisi bünyesindeki Erişkin Aşı Polikliniği tarafından takip edilmektedir. Bunun yanında aşı ülkemizde de birçok klinik araştırma durumuna kadar geldi. Yakın gelecekte insanlara uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

"En etkili yollardan biri aşılama"

Karabay, enfeksiyon hastalığından kurtulmanın en etkili yollarından birinin aşılama olduğunu vurgulayarak, Kovid-19 salgınına neden olan koronavirüsler için temin edilecek aşının çok faydalı olacağını ifade etti.

Kovid-19 virüsünün etkisini artırdığı bugünlerde vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Karabay, şu uyarılarda bulundu:

"Kişisel hijyen, virüsten korunmak için ön koşuldur. Hastalık belirtisi gösteren kişilerle temaslı oldukları kişiler izolasyon süreçlerine uymalıdır. Temizlik, maske ve mesafeye uymalıdırlar. Düğün, nişan, sünnet, pazar yeri, taziye gibi kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. İş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar (HES) Güvenli Alan sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması önemlidir. Vatandaşlarımız sağlık çalışanlarına yardımcı olmak istiyorlar, bunu görüyoruz. Bu amaçla önlemlere titizlikle uyulmalı, gerek duymadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir."

Sosyal medya ve yazılı basında yer alan aşıyla ilgili gerçekle ilgisi olmayan bilgilerin insanların güvensizliğine sebep olduğuna dikkati çeken Oğuz Karabay, "Kovid-19 pandemisi gibi bir salgından kurtulmanın en kolay ve güvenilir yolunun aşılama olduğunu düşünüyorum. Üstelik ülkemizde de aşılarla ilgili birçok proje hala yürütülmektedir. Umuyorum ki bu projelerden birkaçı başarılı olacak ve bu aşılar ülkemiz insanına uygulanabilecektir." ifadesini kullandı.

Sakarya Üniversitesi, Oğuz Karabay, Sakarya, Pfizer, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Pfizer ile BioNTech'e ait Kovid-19 aşısı Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı
Güvenlik kaynakları: Terhislerin ertelenmesi söz konusu değildir Güvenlik kaynakları: Terhislerin ertelenmesi söz konusu değildir         
17:08
Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi         
16:37
Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:06
Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
15:54
Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok         
15:51
Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı         
15:43
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Avustralya askerleri Afganistan'da 39 sivili öldürmekten fazlasını yapmış Avustralya askerleri Afganistan'da 39 sivili öldürmekten fazlasını yapmış         
14:43
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
Başkent Ankara'da mevsimin ilk karı yere düştü, vatandaşlar şaşkınlık geçirdi Başkent Ankara'da mevsimin ilk karı yere düştü, vatandaşlar şaşkınlık geçirdi         
10:00
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 17:16:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pfizer ile BioNTech'e ait Kovid-19 aşısı Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei