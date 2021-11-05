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Pfizer'in korona virüs ilacı yüzde 89 başarılı - Son Dakika

Pfizer'in korona virüs ilacı yüzde 89 başarılı

05.11.2021 15:37
Pfizer'in korona virüs ilacı yüzde 89 başarılı

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, korona virüse karşı geliştirilen ilaç tedavisinin hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürdüğünü açıkladı.

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, korona virüse karşı geliştirilen ilaç tedavisinin hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürdüğünü açıkladı.

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, bugün yaptığı açıklamada korona virüse karşı geliştirilen ilacın faz iki ve üç klinik denemelerinde, hastaneye yatışları ve virüs kaynaklı can kayıplarını önlemede yüzde 89 oranında başarılı olduğunu açıkladı. Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, yaptığı açıklamada ilacı potansiyel bir "oyun değiştirici" olarak nitelendirdi. Bourla, "Bu veriler, ilaç düzenleyici makamlar tarafından onaylandığı takdirde oral antiviral adayımızın hastaların hayatını kurtarma, korona virüs enfeksiyonlarının şiddetini azaltma ve her 10 hastaneye yatıştan 9'unu ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

KLİNİK ÇALIŞMALARDA BAŞARI SAĞLANDI

Pfizer ilaç tedavisine yönelik klinik çalışmalarda, hafif ila orta şiddette korona virüs teşhisi konan bin 219 hastayı inceledi. Çalışmada, obezite veya ileri yaş gibi ciddi hastalık geliştirme için risk faktörü olan kişiler arasındaki hastaneye yatış veya ölüm oranları değerlendirildi. Pfizer, korona virüs semptomlarının başlamasından sonraki 3 gün içinde korona virüs tedavisinin verildiği hastalardan yalnızca yüzde 0,8'inin hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden sonraki 28 günde herhangi bir can kaybının tespit edilmediğini belirtti. Pfizer'in korona virüs tedavisi için geliştirdiği ilaç ve mevcutta bağışıklık eksikliği virüsü (HIV) tedavisi için kullanılan ritonavir adlı antiviral hapın bir arada kullanılması ile oluşturulacak kombinasyon tedavisi "Paxlovid" olarak adlandırılacak.

Pfizer, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) ilaç kombinasyonunu "mümkün olan en kısa sürede" değerlendirmesine yönelik başvuruda bulunacağını söyledi.

MERCK'İN KORONA VİRÜS İLACINDAN DAHA ETKİLİ

Daha önce Merk ilaç firması tarafından klinik çalışmalarında korona virüs kaynaklı ölüm riskini ve hastaneye yatışları azaltan hap formundaki tedavinin yüzde 50 oranında başarılı olduğu duyulmuştu. Pfizer'in geliştirmekte olduğu korona virüs ilacının, Merck'in geliştirdiği Mulnupiravir adlı ilaçtan yaklaşık yüzde 40 daha başarılı olduğu ortaya konuldu.

İngiltere hükümeti her iki ilacın da İlaç düzenleyiciler tarafından onaylandığı takdirde İngiltere'ye getirilmesi için talepte bulundu. İngiltere hükümeti Merck'in korona virüs ilacından 480 bin kür, Pfizer'ınkinden ise 250 bin kür sipariş etti.

(Aylin Albayrak/İHA)

Pfizer'in korona virüs ilacı yüzde 89 başarılı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pfizer'in korona virüs ilacı yüzde 89 başarılı - Son Dakika


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