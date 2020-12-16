Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat - Son Dakika

Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat

16.12.2020 18:12
Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat, System.String[]

İngiltere'de Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı. Prospektüste, "Kısırlığa etkisi yok ama iki ay içinde çocuk isteyenler aşı olmamalı" uyarısı yer aldı.

Almanya'da Türk çift Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin BioNTech isimli firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı.

İngiltere, aşının uyarıcı bilgiler ve yan etkileri ile ilgili bilgilendirmesini ilgili hastanelerle sağlık birimlerine gönderdi.

NPR'da yer alan habere göre, hamilelerde tehlike oluşturduğuna dair yeterli kanıt olmamakla birlikte erken doğum gibi riskler nedeniyle mecbur kalmadıkça aşı yaptırılmaması öneriliyor. Hamile kalmayı planlayanlar için ise, ikinci dozdan sonra 2 ay boyunca hamile kalınmaması tavsiye ediliyor, sonrasında ise herhangi bir risk olmadığı ifade ediliyor.

Prospektüste, "Kısırlığa etkisi yok ama iki ay içinde çocuk isteyenler aşı olmamalı" uyarısı yer alıyor.

"AŞILANAN KİŞİNİN DAHA SONRA ENFEKSİYON KAPMA İHTİMALİ ORTADAN KALKMADI"

Aşının en yaygın yan etkilerinin; baş ağrısı, yorgunluk, titreme, ateş, mide bulantısı, kas ve eklem ağrısı olduğu belirtildi. Aşının, aşılanan kişinin daha sonra enfeksiyon kapması ya da başkasına bulaştırması ihtimalini ortadan kaldırmadığı belirtiliyor.

Aşının 16 yaşından küçüklere uygulanmasıyla ilgili Pfizer ve BioNTech'in çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

"PROSPEKTÜSTE YAZILANLAR ŞAŞIRTICI DEĞİL"

İlk kez bu denli geniş çapta uygulanacak olan mRNA aşısıyla ilgili bu uyarılar, Alman virolog Friedemann Weber tarafından Focus Dergisi'ne değerlendirildi.

Weber, "Aşı 16 yaş ve üstündekiler için uygundur. Üç hafta içinde iki doz halinde verilir. Üretici Pfizer/BioNTech'e göre ikinci dozdan ancak yedi gün sonra koruma sağlayabilir" ifadelerine yer verdi.

Weber, şiddetli alerjisi olanlar, hamileler, emzirenler ve önümüzdeki iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenler için aşı yaptırmanın henüz çok erken olduğunu söyledi. Bu uyarının, aşının geniş kitleler tarafından henüz yaygın şekilde kullanılmamış ve bütün etkilerinin henüz gözlemlenememiş olmasından dolayı yapıldığı düşünülüyor.

Şu ana kadar bu alanda onay almış tek aşı olan BioNTech'in aşısıyla ilgili Weber, "Bu prospektüste yazılanlar pek de şaşırtıcı değil. Endişe etmeye de gerek görünmüyor. Oldukça uzun süren araştırmalardan sonra bir mRNA aşısının onaylanması harika bir şey. Uyarılar, yeterince test yapılmadığı içindir" ifadesini kullandı.

Aşının prospektüsünde ciddi riskler ve yan etkiler konusunda herhangi bir bilgi olmadığını belirten Weber, insanların DNA'sının değiştirebileceği yönündeki iddiaları ise abartılı ve temelsiz buluyor.

Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat

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Son Dakika Sağlık Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat - Son Dakika


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