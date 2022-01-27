Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay - Son Dakika

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD şirketi Pfizer tarafından Kovid-19 hastalığının tedavisi amacıyla geliştirilen ilacın AB'de kullanılabileceğini bildirdi.

EMA'dan yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı antiviral ilacın koşullu pazar onayı başvurusunun kabul gördüğü belirtildi. Böylece Paxlovid AB'de Kovid-19 tedavisinde ağızdan alınarak kullanılan ilk onaylanmış ilaç oldu.

Başvuru 12 yaşından büyük hastaların tedavisi için yapılmıştı ancak EMA ilacın ilave oksijen tedavisine gereksinimi olmayan yetişkin hastalarda kullanılabileceğini kaydetti.

İlacın Kovid-19'un delta varyantına karşı etki gösterdiği, omicron ve diğer varyantlara karşı da etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

EMA, geçen ay yaptığı değerlendirme sonucunda ilacın onay almamasına rağmen yetişkinlerde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye etmişti.

Pfizer, ilacın Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. AB Komisyonunun onayları genellikle çok kısa sürede çıkıyor.