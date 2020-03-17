Pfizer ve Biontech'den Covid-19'a karşı aşı işbirliği anlaşması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pfizer ve Biontech'den Covid-19'a karşı aşı işbirliği anlaşması - Son Dakika Ekonomi

Pfizer ve Biontech'den Covid-19'a karşı aşı işbirliği anlaşması

6 saat önce

İlaç üretici ve geliştiricileri, ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech, Covid-19'a karşı aşı geliştirmek için işbirliği anlaşması yaptı.

Pfizer ve Biontech'den Covid-19'a karşı aşı işbirliği anlaşması, System.String[]

İlaç üretici ve geliştiricileri, ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech, Covid-19'a karşı aşı geliştirmek için işbirliği anlaşması yaptı.

Şirketlerin yaptıkları ortak açıklamada Biontech'in mRNA'ya dayalı ilaç geliştirme platformunu kullanacak işbirliğinin hemen başlayacağını ve aşının Çin hariç tüm dünyada satışı için niyet mektubu imzaladıklarını belirttiler.

Açıklamaya göre, Pfizer ve BioNTech, araştırma ve geliştirme için hem ABD hem de Almanya'daki tesisleri kullanacaklar.

Açıklamaya göre, ortak çalışma kapsamında Covid-19 aşısına ilişkin ilk klinik testlerinin Nisan sonunda başlaması bekleniyor.

Pfizer Küresel Araştırma Geliştirme ve Medikal Başkanı Mikael Dolsten, "Dünyanın önündeki bu önemli soruna karşı, BioNTech ile güçlerimizi birleştirip büyük bir hızla harekete geçmiş olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

BioNTech Ortak Kurucusu ve CEO'su Ugur Şahin de, "Bu küresel salgına karşı küresel çaba gerekiyor. Ortağımız Pfizer ile güçlerimizi birleştirerek, tüm dünyadaki insanların ihtiyacı olan Covid-19'a karşı aşıyı geliştireceğimize inanıyoruz" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Pfizer, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:11 Kaynak: DHA
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