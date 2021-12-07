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Pfizer veya AstraZeneca aşılarının ardından Moderna'nın yapılması bağışıklığı artırıyor - Son Dakika

Pfizer veya AstraZeneca aşılarının ardından Moderna'nın yapılması bağışıklığı artırıyor

07.12.2021 15:51
Pfizer veya AstraZeneca aşılarının ardından Moderna'nın yapılması bağışıklığı artırıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ilk doz Oxford-AstraZeneca veya Pfizer-BioNTech aşılarının ardından Moderna aşısının uygulanması "daha iyi bağışıklık tepkisi" oluşturdu.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ilk doz Oxford- AstraZeneca veya Pfizer-BioNTech aşılarının ardından Moderna aşısının uygulanması "daha iyi bağışıklık tepkisi" oluşturdu.

Oxford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Com-Cov" adlı çalışmaya katılan 1070 gönüllüye, Oxford-AstraZeneca veya Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozundan 9 hafta sonra aynı aşının ikinci dozu veya Moderna ve Novavax aşılarından biri yapıldı.

Araştırma sonucunda, iki doz AstraZeneca aşısı yapılanlara kıyasla antikor seviyelerinin, AstraZeneca'nın ardından Moderna aşısı uygulananlarda 17 kat, AstraZenaca'dan sonra Novavax aşısı yapılanlarda 4 kat daha yüksek olduğu ortaya kondu.

Pfizer-BioNTech aşısıyla başlayanlar için Moderna aşısının ikinci dozunu yaptırmak, iki doz Pfizer-BoiNTech ile karşılaştırıldığında 1,3 kat daha fazla antikorla sonuçlanırken buna karşılık Novavax'ı ikinci aşı olarak yaptıranlarda yüzde 20 daha az antikorun oluştuğu gözlemlendi.

"Aynı aşının ikinci dozunu almaya sıkı sıkıya bağlı kalınmaması gerekiyor"

Çalışmayı yürüten Oxford Üniversitesi Profesörü Matthew Snape, araştırmanın, aynı aşının ikinci dozunu almaya sıkı sıkıya bağlı kalınmamasını gerektirdiğini gösterdiğini belirterek "Bu çalışmadan elde edilen verilerin, hala ilk iki doz aşının ilkini sunmuş düşük ve orta gelirli ülkeler için özellikle ilginç ve değerli olacağını düşünüyorum." dedi.

Snape, aşıların karıştırılması sonucu genel olarak iyi bir bağışıklık tepkisi bulduklarını ifade ederek "Bu, Oxford-AstraZeneca aşısının iki dozunun belirlediği eşiğin üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Sotrovimab ilacı, Omicron'un tüm mutasyonlarına karşı etkili

İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen ve İngiltere'nin 2 Aralık'ta onay verdiği monoklonal antikor ilacı "sotrovimab"ın, Omicron varyantının tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğu belirtildi.

GSK'den yapılan açıklamada, henüz hakemli bir tıp dergisinde yayımlanmayan verilerin, "sotrovimab"ın spike adlı proteinde bugüne kadar tanımlanmış 37 mutasyonun tümüne karşı etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

GSK Bilimsel Baş Sorumlusu Hal Barron, yaptığı açıklamada, "Bu klinik öncesi veriler, monoklonal antikorumuzun (sotrovimab), en son varyant Omicron'a ve DSÖ tarafından bugüne kadar tanımlanan diğer tüm endişe verici varyantlara karşı etkili olma potansiyelini de gösteriyor." ifadesini kullandı.

AstraZeneca, England, Moderna, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pfizer veya AstraZeneca aşılarının ardından Moderna'nın yapılması bağışıklığı artırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pfizer veya AstraZeneca aşılarının ardından Moderna'nın yapılması bağışıklığı artırıyor - Son Dakika
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