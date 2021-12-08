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Pfizer yöneticisi: "Birkaç yıl Kovid-19 aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak" - Son Dakika

Pfizer yöneticisi: "Birkaç yıl Kovid-19 aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak"

08.12.2021 14:12
Pfizer yöneticisi: "Birkaç yıl Kovid-19 aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak"

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın İngiltere Müdürü ve İngiliz İlaç Endüstrisi Derneği Başkanı Ben Osborn, gelecek yıllarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın İngiltere Müdürü ve İngiliz İlaç Endüstrisi Derneği Başkanı Ben Osborn, gelecek yıllarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi.

Osborn, İngiltere'nin Kovid-19 aşı kampanyasının birinci yıl dönümünde verdiği röportajda, "Bilim ve veriler bize gösteriyor ki önümüzdeki birkaç yıl boyunca yetişkin nüfusumuzda bir miktar güçlendirici dozlara ihtiyacımız olacak." dedi.

İnsanların güçlendirici aşılara ne kadar süre ihtiyaç duyacakları sorusu üzerine Osborn, "Bence uzun yıllar açısından bunu söylemek zor çünkü hiçbirimiz virüsün zamanla nasıl gelişeceğini tahmin edemeyiz." yanıtı verdi.

Osborn, aşıların 6 ayda bir mi yoksa yıllık olarak mı gerekli olacağının ise hala bilinmediğinin altını çizdi.

İngiltere'de nüfusun yüzde 11'i henüz ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmadı

Osborn, halihazırda omicron varyantıyla mücadele etmek için yapılabilecek en önemli şeyin tüm yetişkinlere güçlendirici aşıların yapılması olduğunu vurguladı.

Pfizer'ın gerekirse yeni bir aşı geliştirmeye hazır olduğuna ve ölçekli dozlar üretebileceğine değinen Osborn, "Hepimiz, sadece Pfizer ve BioNTech'ten değil, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerden ve sağlık sistemlerinden çeşitli verilerin çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Osborn, Pfizer'ın, yeni varyantın bulaşma seviyesini, İngiltere'de delta varyantını geride bırakıp bırakamayacağını, hastaneye yatışlar ve ölümler üzerindeki etkisini ve aşıdan nasıl etkilendiğini anlamaya çalıştığını belirtti.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu yaptıranların sayısı 51 milyon 138 bin 245'e ulaşırken, bunlardan 46 milyon 582 bin 425'ine ikinci doz da uygulandı.

Öte yandan, ülke nüfusun yaklaşık yüzde 11'ine denk gelen yaklaşık 6,4 milyon kişi ise henüz ilk Kovid-19 aşısını yaptırmadı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, England, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pfizer yöneticisi: 'Birkaç yıl Kovid-19 aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pfizer yöneticisi: "Birkaç yıl Kovid-19 aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak" - Son Dakika
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