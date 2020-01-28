PGS Berlin: MENA Şampiyonu Blaze - Son Dakika
Son Dakika Spor PGS Berlin: MENA Şampiyonu Blaze - Son Dakika Spor

PGS Berlin: MENA Şampiyonu Blaze

6 saat önce

17 Ocak tarihinde açık elemelerle başlayan, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini temsilen 150'den fazla takımın katıldığı turnuva 26 Ocak'ta yapılan final müsabakaları ile sonuçlandı.

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17 Ocak tarihinde açık elemelerle başlayan, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini temsilen 150'den fazla takımın katıldığı turnuva 26 Ocak'ta yapılan final müsabakaları ile sonuçlandı.


Turnuvada oynanan etaplar ve sonuçları şu şekilde:


MEA Açık Elemeleri 1. Tur: 1. BLAZE


MEA Açık Elemeleri 2. Tur: 1. BLAZE


MEA Açık Elemeleri Final: 1. BLAZE


MEA Kapalı Elemeleri Yarı Final: 1. BLAZE


MEA Kapalı Elemeleri Final: ŞAMPİYON BLAZE


Oynanan tüm etapları lider olarak geçen BLAZE, finalde Digital Athletics, Futbolist, Team Aurora, Istanbul Wildcats, Beşiktaş Esports, 1907 Fenerbahçe ve Red Foxes gibi önemli rakipler ile mücadele etti.


BLAZE topladığı 118 Puan ile en yakın rakibinin 23 puan önünde Şampiyon oldu. Bu sonuç ile MENA bölgesini temsilen Berlin'de yapılacak olan Avrupa Finallerinde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.


Blaze Espor takım sahibi Bora Koçyiğit "Çok ama çok mutluyum. Harika bir mücadele sonunda şampiyon olduk. Blaze olarak hedefimiz Türkiye'de en sevilen espor takımı olabilmek. Bu sevgiyi hak edebilmek için çok çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucu olarak da böyle önemli rakiplerin olduğu bir turnuvayı şampiyon bitirmek bizi hem mutlu etti hem de bundan sonrası için motive etti. Şimdi Türkiye'yi Berlin'de en iyi şekilde temsil edebilmek için daha da fazla çalışacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye, Berlin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:46 
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