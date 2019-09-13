Son Dakika Haberleri: Phaselis Festivali devam ediyor
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Phaselis Festivali devam ediyor

2 saat önce

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Phaselis Festivali, Akra Jazz Band ve Cansu Nihal Akarsu konseriyle devam etti.

Phaselis Festivali devam ediyor, System.String[]

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Phaselis Festivali, Akra Jazz Band ve Cansu Nihal Akarsu konseriyle devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Belediyesi destekleriyle Phaselis Antik Kenti'nde düzenlenen festivalin dördüncü gününde, Akra Jazz Band ve caz vokalistlerinden Cansu Nihal Akarsu konser verdi.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan grup, farklı coğrafyalara ait caz şarkılarını kendi yorumlarıyla seslendirdi.

Grup, sergilediği performansla izleyenlerin beğenisini topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Kal, festivalin Kemer için önem arz ettiğini, gelecek yıl uluslararası hale getireceklerini bildirdi.

Kemer Belediyesi, Kemer, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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