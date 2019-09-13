Phaselis Festivali devam ediyor

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Phaselis Festivali, Akra Jazz Band ve Cansu Nihal Akarsu konseriyle devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Belediyesi destekleriyle Phaselis Antik Kenti'nde düzenlenen festivalin dördüncü gününde, Akra Jazz Band ve caz vokalistlerinden Cansu Nihal Akarsu konser verdi.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan grup, farklı coğrafyalara ait caz şarkılarını kendi yorumlarıyla seslendirdi.

Grup, sergilediği performansla izleyenlerin beğenisini topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Kal, festivalin Kemer için önem arz ettiğini, gelecek yıl uluslararası hale getireceklerini bildirdi.