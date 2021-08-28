Phasmophobia İçin Büyük Güncelleme Exposition Yayınlandı - Son Dakika
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Phasmophobia İçin Büyük Güncelleme Exposition Yayınlandı

Phasmophobia İçin Büyük Güncelleme Exposition Yayınlandı

28.08.2021 18:34

phasmophobia

Phasmophobia için Exposition adlı büyük bir güncelleme yayımlandı. Bu güncelleme ile birlikte oyuna eklenen yeni hayaletler, birçok hata düzeltmesi ve oyuncuların uzun zamandır beklediği koşma oyuna eklendi.

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Phasmophobia İçin Büyük Güncelleme Exposition Yayınlandı

Phasmophobia için Exposition adlı büyük bir güncelleme yayımlandı. Bu güncelleme ile birlikte oyuna eklenen yeni hayaletler, birçok hata düzeltmesi ve oyuncuların uzun zamandır beklediği koşma mekaniği oyuna eklendi.

Phasmophobia yenilikleri neler ?

Oyuna eklenen yeniliklerin başında koşma geliyor. Oyuncuların uzun zamandır beklediği bu yeni mekanik sonunda oyuna eklendi. Koşma mekaniğinin yanı sıra karakterin hareket hızında ve hayaletlerin hareket hızlarında da bir takım değişiklikler meydana geldi. Koşma yeniden işlemesi adı altında yapılan değişiklikler şu şekilde:

5 saniyelik dolma süresiyle birlikte oyuna 3 saniyelik bir koşma eklendi.

Oyuncunun yürüyüş hızı eski koşma hızı ile değiştirildi.

Hayaletin av sırasındaki hızlanması arttırıldı.

Hayaletin ava çıkma süresi 5 saniyeden 3 saniyeye düşürüldü.

Phasmophobia'ya eklenen değişiklikler sadece bunlarla sınırlı değil. Bu güncelleme ile oyuna eklenen iki hayalet ve yeni bir kanıt toplama aleti de mevcut. Oyuna eklenen tüm yenilikler ise şu şekilde:

The Gorya ve Myling adlı iki yeni hayalet eklendi.

Yeni bir kanıt tipi bulmak için DOTS projektör adlı yeni bir alet eklendi.

Artık elektronik aletler de tıpkı sesiniz gibi hayaletleri konumunuza yönlendirecek.

Avlar artık tüm elektronik aletleri yeni ses ve efektler ile etkileyecek.

Parabolik mikrofon artık hayalete doğru tutulursa "paranormal" sesleri duymanızı sağlayacak.

Tüm ekipmanlara(ses sensörü hariç) yeni görsel ve parçacık efektleri eklendi.

Phasmophobia değişiklikleri ve düzeltmeleri neler ?

Bütün hayaletlerin kanıtlarında yeni eklenen hayaletlere yer açmak için kanıtlarına değişiklikler yapıldı.

Av sırasında elinizde bulunan ekipmanlar sadece hayaletin menzilinde etkilenecekler.

Hayalet ayak sesleri sadece parabolik mikrofon ile duyulabilecek.

Işık çubukları 30 saniye yanacak ve 30 saniye içerisinde yavaşça sönecek. Yani toplamda bir dakikalık bir ışık sağlayacak.

Ruh kutusunun daha anlaşılabilir olması için kutuya ikonlar eklendi.

Bazı haritalarda ışıklandırmalar iyileştirildi.

Haritalardaki sis seviyesi düşürüldü.

Tur başlarında hayalet harekete geçene kadar görünmez kalacak.

Hayalet hareketlerinin sadece oyun sahibinin akıl sağlığını düşürdüğü bir hata düzeltildi.

Çok oyunculu modda oynarken akıl hastanesi haritasında gerçekleşen çökmeler düzeltildi.

Hayaletin avlanmasını engelleyen ses komutu hatası düzeltildi.

Ölü durumundayken hayalet ile etkileşime geçme hatası düzeltildi.

Hayaletlerin animasyonlarında oluşan hatalar düzeltildi.

Phasmophobia Exposition güncellemesi ile ilgili önemli yenilik ve düzeltmelerden bazıları bunlardı. Yama notlarının tamamına ulaşmak için tıklayabilir. Oyuna yeniyseniz ve önceki güncelleme hakkında bilgi almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz. Mutlu ve keyifli avlanmalar !

Kaynak: SaveButonu
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