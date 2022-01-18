Phil Spencer, PlayStation'ın yeni abonelik servisini yorumladı - Son Dakika
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Phil Spencer, PlayStation'ın yeni abonelik servisini yorumladı

18.01.2022 08:45
Phil Spencer, PlayStation'ın yeni abonelik servisini yorumladı

Xbox Başkanı Phil Spencer, PlayStation'ın iddia edilen yeni abonelik servisi için Game Pass'e karşı Sony'den gelen "doğru bir cevap" dedi

Xbox'ın Başkanı Phil Spencer, PlayStation'ın iddia edilen yeni abonelik servisi hakkında konuştu ve bunun Xbox Game Pass'e karşı Sony'den gelen "doğru bir cevap" olduğunu ifade etti.

IGN'e röportaj veren Spencer, Game Pass benzeri servislerin yer aldığı bir geleceğin doğru yaklaşım olduğunu düşündüğünü belirterek kişilerin istedikleri oyunları istedikleri yerde oynayabilmelerinin ve kendi oyun kütüphanelerini oluşturabilmelerinin önemine vurgu yaptı.

Spencer, birinci parti PlayStation oyunlarının PC platformuna gelmeye başlamasına ve Sony'nin PS Now ile PS Plus abonelik servislerini birleştirerek Xbox Game Pass tarzı bir abonelik sistemine geçeceği iddialarına ilişkin olarak ise "Diğerlerinin Game Pass benzeri şeyler yaptığını veya [oyunlarını] PC'ye taşıdıklarını duymak mantıklı görünüyor çünkü bence bu doğru karşılık" dedi.

Öte yandan, bazıları Sony'nin Game Pass servisini kopyaladığı görüşüne karşılık Phil Spencer bunu bir övünç kaynağı haline getirmek istemediğini, aksine video oyun endüstrisi için bunun kaçınılmaz bir yol olduğunu düşündüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Yaratıcı olmaya, rekabet etmeye devam etmeliyiz. Çünkü yaptığımız şeyler bugün piyasada sahip olduğumuz avantajlar olabilir ancak bunu nedeni bunları ilk önce yapmış olmamızdan kaynaklanıyor. Bir başkasının da aynısını yapamayacak olmasından değil."

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Öte yandan, Xbox Game Pass servisine Microsoft'un birinci parti oyunları çıkışının ilk gününde ekleniyor. Phil Spencer, Sony'nin iddia edilen Project Spartacus projesi ile Xbox gibi kendi oyunlarını ilk günden servise ekleyeceğini düşünüyor:

"Çünkü bence doğru cevap harika oyunlar piyasaya sürmek,[bu oyunları] PC için piyasaya sürmek, konsol için piyasaya sürmek, cloud için piyasaya sürmek, ilk günden abonelik servisine eklemek ve rakibimizin de bunu yapacağını bekliyorum"

PlayStation Başkanı Jim Ryan ise defalarca böyle bir yol izlemeyeceklerini dile getirmişti ve 2020'de yaptığı bir açıklamada, "Yeni çıkan oyunları abonelik servisine ekleme yolundan ilerlemeyeceğiz. Bu oyunları geliştirmenin maliyeti milyonlarca dolar, 100 milyon doların çok üzerinde maliyetleri var. Biz bunu [abonelik servisini] sürdürelebilir olarak görmüyoruz." demişti.

Sony'nin PlayStation için yeni bir abonelik servisi üzerinde çalıştığı iddiaları ilk kez geçen yılki Bloomberg haberiyle gündeme gelmişti. Video oyun endüstrisinde güvenilir kaynaklara sahip gazeteci Jason Scheier, PlayStation Plus ve PlayStation Now abonelik servislerinin birleşeceğini ve üş aşamaya sahip yeni bir PS Plus servisinin bu yılın ilkbahar döneminde kullanıma sunulacağını yazmıştı.

Phil Spencer, PlayStation'ın yeni abonelik servisini yorumladı
Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Phil Spencer, PlayStation'ın yeni abonelik servisini yorumladı - Son Dakika

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