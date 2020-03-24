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Philadelphia 76ers maaş kesintisi kararından geri adım attı
6 saat önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası alınan kulüp çalışanlarının maaşında kesintiye gitme kararından vazgeçildi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası alınan kulüp çalışanlarının maaşında kesintiye gitme kararından vazgeçildi.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği 76ers'ın sahibi Josh Harris, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, maaşlarda yüzde 20 kesinti yapma yönünde karar aldıklarını hatırlattı.
Daha sonra çalışanlarla ve oyuncularla görüştüklerini belirten Harris, "Onları dinledikten sonra bu kararın yanlış olduğu ortaya çıktı. Çalışanlarımızın maaşını tam olarak ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Harris, açıklamasının sonunda çalışanlardan ve taraftarlardan özür diledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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