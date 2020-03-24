Philadelphia 76ers maaş kesintisi kararından geri adım attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Philadelphia 76ers maaş kesintisi kararından geri adım attı - Son Dakika Spor

Philadelphia 76ers maaş kesintisi kararından geri adım attı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası alınan kulüp çalışanlarının maaşında kesintiye gitme kararından vazgeçildi.

Philadelphia 76ers maaş kesintisi kararından geri adım attı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligin ertelenmesi sonrası alınan kulüp çalışanlarının maaşında kesintiye gitme kararından vazgeçildi.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği 76ers'ın sahibi Josh Harris, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, maaşlarda yüzde 20 kesinti yapma yönünde karar aldıklarını hatırlattı.

Daha sonra çalışanlarla ve oyuncularla görüştüklerini belirten Harris, "Onları dinledikten sonra bu kararın yanlış olduğu ortaya çıktı. Çalışanlarımızın maaşını tam olarak ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Harris, açıklamasının sonunda çalışanlardan ve taraftarlardan özür diledi.

Philadelphia, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:10 Kaynak: AA

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