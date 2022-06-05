Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi.

Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pennsylvania, Philadelphia, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PHILADELPHIA - ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika

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