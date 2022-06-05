PHILADELPHIA - ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika
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PHILADELPHIA - ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü

05.06.2022 20:03
PHILADELPHIA - ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinde polisin incelemeleri ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinde polisin incelemeleri

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

PHILADELPHIA, US - JUNE 5: Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı.

Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.

Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi.

Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

PHILADELPHIA - ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü
PHILADELPHIA - ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü
PHILADELPHIA - ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü
PHILADELPHIA - ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü
YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PHILADELPHIA - ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: PHILADELPHIA - ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika
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