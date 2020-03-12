Philadelphia, Detroit'i yendi! Furkan'dan 17 sayı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Philadelphia, Detroit'i yendi! Furkan'dan 17 sayı... - Son Dakika Spor

Philadelphia, Detroit'i yendi! Furkan'dan 17 sayı...

6 saat önce

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz ve Sacramento Kings-New Orleans Pelicans maçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sağlık endişeleri yüzünden ertelenmesi nedeniyle NBA'de 4 karşılaşma oynandı.

Philadelphia, Detroit'i yendi! Furkan'dan 17 sayı..., System.String[]

Oklahoma City Thunder- Utah Jazz ve Sacramento Kings- New Orleans Pelicans maçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sağlık endişeleri yüzünden ertelenmesi nedeniyle NBA'de 4 karşılaşma oynandı.


Doğu Konferansı ekipleri arasındaki mücadelede 76ers, konuk ettiği Pistons'ı 124-106 yendi.


76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 14 ribaunt, Al Horford da 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza attı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 17 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.


32 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Pistons'ın uzun forveti Christian Wood, sahanın en skoreri oldu.


- Sonuçlar


Philadelphia 76ers- Detroit Pistons: 124-106


Atlanta Hawks- New York Knicks: 131-136 (uzatmada)


Miami Heat- Charlotte Hornets: 98-109


Dallas Mavericks- Denver Nuggets: 113-97


Oklahoma City Thunder, Sacramento Kings, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak

Son Dakika Haberleri
17:37 Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
17:37 Murat Sancak: "Süper Lig'e çıkamazsak kongre yaparız"
17:30 Merih Demiral'dan corona virüsü açıklaması!
17:30 UEFA'dan corona virüsü toplantısı! EURO 2020'nin kaderi...
17:27 SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:42:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Philadelphia, Detroit'i yendi! Furkan'dan 17 sayı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]