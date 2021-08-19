Philadelphia Fed İmalat Endeksi ağustosta düşüşünü sürdürdü

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ağustosta piyasa beklentilerinin aksine 19,4 seviyesine gerileyerek düşüş göstermeye devam etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, ağustos ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 3 puan azalarak 19,4'e indi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüşünü 4'üncü aya taşıyan endeksin, bu dönemde 23 değerini alması öngörülüyordu.

Aralık 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inen endeks, temmuzda 21,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 6 puanlık azalışla 22,8 değerine inerken, sevkiyat endeksi 6 puan düşerek 18,9'a geriledi. İstihdam endeksi ise 3 puanlık artışla 32,6'ya çıktı.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.