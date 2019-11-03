Son Dakika Haberleri: Philadelphia, Furkan Korkmaz'ın son saniye üçlüğü ile kazandı
Son Dakika Spor Philadelphia, Furkan Korkmaz'ın son saniye üçlüğü ile kazandı

Philadelphia, Furkan Korkmaz'ın son saniye üçlüğü ile kazandı

6 saat önce

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA), dün gece oynanan 8 maçla devam etti.

Philadelphia, Furkan Korkmaz'ın son saniye üçlüğü ile kazandı, System.String[]

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA), dün gece oynanan 8 maçla devam etti. Geceye milli basketbolcu Furkan Korkmaz damga vurdu.

Milli basketbolcu Philadelphia 76ers'in Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 129-128 mağlup ettiği mücadelede bitime 0,4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle takımı 76ers'ı galibiyete taşıdı. Philadelphia bu sonuçla ligde 5'te 5 yaparak NBA'de yenilmezliğini sürdüren tek takım olma ünvanını sürdürdü.

Furkan Korkmaz, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 3 ribaund ve 2 asistlik performansla tamamladı.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Oklahoma City Thunder  - New Orleans Pelicans: 115 - 104

Detroit Pistons – Brooklyn Nets: 113-109

Orlando Magic – Denver Nuggets: 87-91

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns: 105-114

Washington Wizards – Minnesote Timberwolves: 109-131

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors: 115-105

Golden State Warriors – Charlotte Hornets: 87-93

Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers: 128-129


Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:31 Kaynak: DHA
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