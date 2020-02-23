Philadelphia'ya Furkan Korkmaz yetmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Philadelphia'ya Furkan Korkmaz yetmedi - Son Dakika Spor

Philadelphia'ya Furkan Korkmaz yetmedi

7 saat önce

Ev sahibi Milwaukee'de milli basketbolcumuz Ersan İlyasova dinlendirildi, Philadelphia'da ise Furkan Korkmaz, iki diğer oyuncuyla birlikte takımının skoreri oldu.

Philadelphia'ya Furkan Korkmaz yetmedi, System.String[]

Ev sahibi Milwaukee'de milli basketbolcumuz Ersan İlyasova dinlendirildi, Philadelphia'da ise Furkan Korkmaz, iki diğer oyuncuyla birlikte takımının skoreri oldu.


Kenardan gelip 26 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz 9'u üçüncü çeyrekte olmak üzere 17 sayı (3/4 üçlük, 4/10 ikilik), 5 ribaund, 1 asistle oynadı ancak çabası farkın daha da fazla olmasını önlemekten ileri geçmedi. Furkan, Joel Embiid ile ikili oyunlar sonucunda en etkili oyununu üçüncü periyotta gösterdi.


Ben Simmons'un belindeki sakatlığın nüksetmesi ile 5 dakika süre alabildiği (5 sayı, 2 ribaund, 1 asist) Philadelphia'da Joeş Embiid 17 sayı, 11 ribaund, 4 asist, Shake Milton 17 sayı (5/7 üçlük), 2 asistle mücadele etti. Philadelphia bu mağlubiyetle 20. dış saha maçında 11. yenilgisini aldı.


Evinde 26-3 olan Milwaukee'de Giannis Antetekounmpo 31 sayı, 17 ribaund, 8 asistle triple double'a yaklaşırken sadece 29 dakika süre aldı. Khris Middleton 25 sayı, 9 ribaund, 2 asistle galibiyette büyük rol oynayan isimler arasında yer aldı.(Basketfaul)


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Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:33 
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