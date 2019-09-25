Son Dakika Haberleri: Philip morris alria ile ortaklık görüşmelerini sonlandırdı
Son Dakika Ekonomi Haber

Philip morris alria ile ortaklık görüşmelerini sonlandırdı

54 dakika önce

ABD'li tütün üreticisi Philip Morris Çarşamba günü Altria Grup ile yaptıkları ortaklık görüşmelerini sonlandırdı.

Philip morris alria ile ortaklık görüşmelerini sonlandırdı, System.String[]

ABD'li tütün üreticisi Philip Morris Çarşamba günü Altria Grup ile yaptıkları ortaklık görüşmelerini sonlandırdı.

Philip Morris International'ın CEO'su Andre Calantzopoulos, görüşmelerin, ABD İlaç ve Gıda Yönetimi'nin izin verdiği tek ısıtılmış tütün ürünü olan IQOS adlı ürünü piyasaya sürülmek istenmesi sebebiyle iptal edildiğini belirtti.

Altria aynı zamanda yan kuruluşu olan Juul Labs CEO'su Kevin Burns'ün yerine Kıdemli Başkan Yardımcısı K.C. Crosthwaite'ı atayacağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Philip Morris, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Trump ile Ruhani arasında görüşmelerin başlaması için şartlar oluştu
Kalın, Jeffrey ile İdlib'i görüştü Azledilmesi için harekete geçilen Trump'tan ilk açıklama: Ülkemiz için ne kötü Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 17:17:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Philip morris alria ile ortaklık görüşmelerini sonlandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]