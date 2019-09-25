Philip morris alria ile ortaklık görüşmelerini sonlandırdı

Altria aynı zamanda yan kuruluşu olan Juul Labs CEO'su Kevin Burns'ün yerine Kıdemli Başkan Yardımcısı K.C. Crosthwaite'ı atayacağını açıkladı.

Philip Morris International'ın CEO 'su Andre Calantzopoulos, görüşmelerin, ABD İlaç ve Gıda Yönetimi'nin izin verdiği tek ısıtılmış tütün ürünü olan IQOS adlı ürünü piyasaya sürülmek istenmesi sebebiyle iptal edildiğini belirtti.

ABD'li tütün üreticisi Philip Morris Çarşamba günü Altria Grup ile yaptıkları ortaklık görüşmelerini sonlandırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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