Son Dakika Haberleri: Philippe Clement: "2'de 2 yapabilirdik!"
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Philippe Clement: "2'de 2 yapabilirdik!"

14 dakika önce

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan ve İspanya'da Real Madrid ile 2-2 berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Philippe Clement:

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan ve İspanya'da Real Madrid ile 2-2 berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement, maç sonu açıklamalarda bulundu.


Real Madrid karşısında 2-0 öne geçip maçı 2-2 bitiren Belçika ekibinin teknik direktörü, "Belçika kulüpleri uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde böyle mücadele etmiyorlar. Çok iyi bir plan kurduk ve o plan işledi." diye konuştu.


"HEM G.SARAY'I HEM REAL'İ YENEBİLİRDİK"


Tecrübeli teknik adam, "2 maçın ardından 4 puan yapabilirdik, hatta 6 puanımız bile olabilirdi. 0-0 biten Galatasaray maçını da kazanabilirdik. Real'e karşı az kalsın 3-0 yapıyorduk. Eğer kırmızı kart görmeseydik bu maçı da kazanabilirdik." dedi.


Club Brugge, Galatasaray, Real Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:01 
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