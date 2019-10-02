Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan ve İspanya'da Real Madrid ile 2-2 berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement, maç sonu açıklamalarda bulundu.



Real Madrid karşısında 2-0 öne geçip maçı 2-2 bitiren Belçika ekibinin teknik direktörü, "Belçika kulüpleri uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde böyle mücadele etmiyorlar. Çok iyi bir plan kurduk ve o plan işledi." diye konuştu.



"HEM G.SARAY'I HEM REAL'İ YENEBİLİRDİK"



Tecrübeli teknik adam, "2 maçın ardından 4 puan yapabilirdik, hatta 6 puanımız bile olabilirdi. 0-0 biten Galatasaray maçını da kazanabilirdik. Real'e karşı az kalsın 3-0 yapıyorduk. Eğer kırmızı kart görmeseydik bu maçı da kazanabilirdik." dedi.



