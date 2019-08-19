Son Dakika Haberleri: Philippe Coutinho, Bayern Münih'te
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Philippe Coutinho, Bayern Münih'te

34 dakika önce

Bayern Münih, Barcelona'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu 8,5 milyon Euro bedel karşılığında kiraladığını açıkladı.

Philippe Coutinho, Bayern Münih'te, System.String[]
Bayern Münih, Barcelona'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu 8,5 milyon Euro bedel karşılığında kiraladığını açıkladı.
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, İspanya LaLiga'da Barcelona forması giyen Philippe Coutinho'yu kiraladı. Alman kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki yıldız oyuncu için 120 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olunduğu belirtildi, kiralama bedeli olarak da İspanya ekibine 8,5 milyon Euro ödeneceği kaydedildi.
Brezilyalı futbolcu, geçen sezon Barcelona forması ile 54 maça çıkarken 11 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.


Philippe Coutinho, Bayern Münih, Barcelona, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:32 Kaynak: DHA
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