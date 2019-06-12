Philippe Coutinho Mystery Box Mücadelesini üstlendi
1 saat önce
Philippe Coutinho, FC Barcelona gizemli kutusunun içinde bir takım nesneleri tahmin etmeye çalışmak testine alındı. Brezilyalıların bu zorlukla nasıl baş ettiğini görmek için bu videoyu izleyin.
Philippe Coutinho
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:06
, FC Barcelona
gizemli kutusunun içinde bir takım nesneleri tahmin etmeye çalışmak testine alındı. Brezilyalıların bu zorlukla nasıl baş ettiğini görmek için bu videoyu izleyin.
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