Son Dakika Haberleri: Philippe Coutinho Mystery Box Mücadelesini üstlendi
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Philippe Coutinho Mystery Box Mücadelesini üstlendi

1 saat önce

Philippe Coutinho, FC Barcelona gizemli kutusunun içinde bir takım nesneleri tahmin etmeye çalışmak testine alındı. Brezilyalıların bu zorlukla nasıl baş ettiğini görmek için bu videoyu izleyin.

Philippe Coutinho, FC Barcelona gizemli kutusunun içinde bir takım nesneleri tahmin etmeye çalışmak testine alındı. Brezilyalıların bu zorlukla nasıl baş ettiğini görmek için bu videoyu izleyin.
Philippe Coutinho Mystery Box Mücadelesini üstlendi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:06 
Barcelona, Philippe Coutinho, Spor
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